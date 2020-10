Toni Šunjić: “Sretno Bosno i Hercegovino, moja domovino!”

Šunjić neće moći igrati ovaj meč jer se nalazi u karantinu nakon što je iz Rusije prešao u Kinu, tačnije iz moskovskog Dinama u Peking Guanu.

“Iako sam prisilno propustio ovo okupljanje, to ne znači da nisam srcem i dušom uz vas. Itekako, moje misli i želje imaju samo jedan cilj – POBJEDU! Poznavajući izbornika, stručni stožer i moje kolege na terenu, uvjeren sam u to! Igrajte za navijače koji su nas pratili širom svijeta, do dalekog Brazila. Značimo im previše da bi ih razočarali. Sretno Bosno i Hercegovino, moja domovino!“, napisao je Šunjić na Facebooku.

Utakmica počinje u 20:45 sati.

Facebook komentari