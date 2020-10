Zlatan Ibrahimović se bori protiv koronavirusa: Ovu životinju nije moguće pripitomiti

Na testiranju, prije osam dana, ispostavilo se da je Zlatan pozitivan na COVID-19 i od tada je u samoizolaciji, prenosi “Faktor“.

No, odvojenost od ekipe ne smeta previše svjetskoj zvijezdi koja nosi dres Milana.

Ibrakadabra redovno trenira kako bi zadržao formu, a uskoro ćemo ga gledati i na terenu, s obzirom na to da odbrojava posljednje dane u samoizolaciji.

Da se dobro zabavlja, i da ima visoko mišljenje o sebi, potvrđuje i posljednja objava na njegovim društvenim mrežema.

Ovu životinju nije moguće pripitomiti – poručio je Zlatan uz video sa današnjeg treninga.

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 2, 2020