Muhamed Bešić moguće pojačanje Glasgow Rangersa

Prema navodima britanskih medija Muhamed Bešić, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine (BiH) blizu je dolaska u Glasgow Rangers. Neki su čak objavili i da je došao na ljekarske preglede u Rangerse, na šta je menadžer Steven Gerrard kazao da bi za njega to bila vijest, prenosi Anadolu Agency (AA).

“Slušajte, danas ovdje neću spominjati nijedno ime”, poručio je Gerrard danas novinarima i dodao:

“Neko me upravo pitao je li Mo Bešić u Glasgowu na ljekarskim pregledima kod Rangersa. To bi za mene bila vijest da jeste. Ništa se nije promijenilo u smislu onoga što pokušavamo učiniti u posljednjih nekoliko dana prelaznog roka. Rukovodstvo i ja još uvijek pokušavamo dovesti igrača za kojeg osjećamo da nam je potreban. Ali, moramo vidjeti kako će se situacija odvijati u sljedeća tri dana u smislu dolazaka i odlazaka. Teško je to kontrolisati, jer nikad ne znate šta će vam se pojaviti na stolu i hoćete li uspjeti nekoga dovesti na vrijeme.”

Bešić je i dalje fudbaler Evertona s kojim ima ugovor do juna 2021. godine. Prošlu sezonu je proveo na posudbi u Sheffield Unitedu, a prethodnu u Middlesbroughu. Karijeru je počeo u HSV-u, a igrao je još za Ferencvaros iz kojeg je 2014. godine stigao na Goodison Park. Bh. fudbaler je za “karamele” odigrao 56 takmičarskih utakmica.

