Sane driblingom teško povrijedio Bičakčića: Šest mjeseci izvan terena

Hoffenheim je u nedjelju u 2. kolu Bundeslige senzacionalno razbio Bayern 4:1, a dva gola zabio je Andrej Kramarić koji je bio i najbolji igrač na utakmici. Hoffenheim je u vodstvo doveo Ermin Bičakčić u 10. minuti, ali je u 39. minuti morao izaći iz igre zbog ozljede. Reprezentativca BiH doslovno je polomio sjajni Bayernov krilni igrač Leroy Sane. Prvo ga je nehotice udario po nozi i srušio, no Bičakčić je ustao i krenuo ponovno na Sanea. Bayernov igrač prodao mu je vješt lažnjak, a u želji da krene za njim, Bičakčić je iskrenuo koljeno, prenosi “Bljesak“.

Leroy Sane really span Bicakcic‘s ankle ahead of the goal so much he had to get subbed off 💀

