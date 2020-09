U engleskoj Premijer ligi novih 10 slučajeva zaraze koronavirusom

“BBC” piše da je ukupno 1.595 fudbalera i klupskog osoblja testirano na COVID-19 između 21. i 27. septembra, prenosi “Avaz“.

Nisu objavljena imena ljudi koji su imali pozitivan test, ali će oni svakako morati u izolaciju na 10 dana.

U prethodnom kolu je menadžer Vest Hema Dejvid Mojes (David Moyes), koji je pozitivan na COVID-19, vodio ekipu od kuće.

Premijer liga sprovodi sedmično testiranje u svih 20 klubova.

U prvoj rundi testiranja od 31. avgusta do 6. septembra testirano je 1.605 ljudi, od kojih je troje bilo pozitivno. U drugoj rundi od 7. do 13. septembra pozitivne su bile četiri, a od 14. do 20. septembra još tri osobe.

Ten Premier League players or staff members were positive for COVID-19 in the latest round of testing. — Sky Sports (@SkySports) September 28, 2020

Facebook komentari