Okan Buruk: “Edin Višća je simbol kluba”

Inače, aktuelni turski šampion Basaksehir pretrpio je sinoć treći poraz u uvodna tri meča turske Superlige, a ovaj put bolja je bila ekipa Karagumruka rezultatom 2:0.

Trener turskog tima Okan Buruk je istakao da je naš reprezentativac simbol kluba i da je njegova želja da ostane u Basaksehiru.

– Edin Višća je simbol ovog kluba i jedan je od naših najvrijednijih fudbalera. Višćina želja je da nastavi igrati ovdje još dugo godina. Mi mu želimo to omogućiti, veoma je sretan ovdje i želi nastaviti praviti dobre stvari za klub, rekao je Buruk nakon utakmice i dodao:

– Čast mu je što igra za ovaj klub, odigrat će nekada lošu utakmicu, to nije sporno, ali on je izuzetno bitan za Basaksehir. Jedan je od naših kapitena, sinoć nije bio dovoljno dobar, a osjetio se i umor tako da sam ga zamijenio zbog toga. Višća je zadužio ovaj klub i to će nastaviti raditi i dalje.

Priliku za prvi ovosezonski pozitivan rezultat Basaksehir će imati u sljedećem kolu 3. oktobra kada im u goste stiže Goztepe, prenosi “Sport1“.

