Tragedija u Gani / Autobus sa mladim fudbalerima sletio u rijeku, najmanje osam poginulih

Fudbalski savez Gane (GFA) saopštio je tužnu vijest o strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se desila blizu Kumasija, u Ašanti Regionu. Autobus koji je prevozio djecu, mlade fudbalere, na registraciju za novu sezonu, survao se u rijeku i tom prilikom je najmanje osmero njih poginulo.

Mediji ističu da su nastradali mališani bili između 12 i 15 godina starosti.

Šestoro njih poginulo je na licu mjesta, četvero je u kritičnom stanju prevezeno u bolnicu, gdje su nedugo po prijemu dvojica dječaka izgubila bitku za život, piše “Fokus“.

Još 30 njih primljeno je na liječenje u bolnicu Sveti Patrik u Ofinsu.

Prema navodima nadležnih u lokalnoj policiji, vozač autobusa je izgubio kontrolu nad vozilom i ono je završilo u rijeci Ofin.

This is African Vision FC who have lost eight of its players in a ghastly bus accident in Ghana.

— David Stevenson (@KojoStevenson) September 20, 2020