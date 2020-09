Sarajevo saznalo protivnika u play-offu Europske lige, ako prođu Budućnost

To je ishod današnjeg žrijeba u Nyonu, gdje je obavljen žrijeb parova Europske lige za play-off.

Bordo tim će, odlukom žrijeba, u play-offu biti domaćin protiv Rige ili Celtica, naravno ako prođe treće pretkolo.

Odavno Bosna i Hercegovina nije imala dvije ekipe u trećem pretkolu Europske lige.

Sarajevo i Zrinjski ispunili su naša očekivanja i prije play-offa, morat će da prođu još jednu prepreku, prenosi “Radiosarajevo“.

Sarajevo u četvrtak treba preskočiti prvu prepreke u trećem pretkolu – na Bilino polje stiže Budućnost, a Mostarci gostuju na Kipru kod APOEL-a, a eventualnog protivnika u Play-offu oni će saznati za 15 minuta.

Dinamo našeg Gojaka za protivnika je dobio boljeg iz duela Floriana (MLT) / Flora Tallinn (EST).

Crvena zvezda igra protiv boljeg iz duela Ararat-Armenia (ARM) – Celje (SVN).

Treće kolo Europske lige:

Šampionska staza

Sarajevo (BIH) – Budućnost Podgorica (MNE)

Sheriff (MDA) – Dundalk (IRL)

Ararat-Armenia (ARM) – Celje (SVN)

Riga (LVA) / Tre Fiori (SMR) * – Celtic (SCO)

KuPS (FIN) vs Suduva (LTU)

Legija (POL) vs Drita (KOS)

KÍ (FRO) vs Dinamo Tbilisi (GEO)

Djurgården (SWE) vs CFR Cluj (ROU)

Floriana (MLT) vs Flora Tallinn (EST)

Glavni put

Mura (SVN) – PSV Eindhoven (NED)

Malmö (SWE) – Lokomotiva Zagreb (CRO)

Sporting CP (POR) – Aberdeen (SCO)

Charleroi (BEL) – Partizan (SRB)

Rosenborg (NOR) – Alanyaspor (TUR)

Wolfsburg (GER) – Desna Chernihiv (UKR)

Fehérvár (HUN) – Reims (FRA)

Granada (ESP) – Lokomotiva Tbilisi (GEO)

Rijeka (CRO) – Kolos Kovalivka (UKR)

St. Gallen (SUI) – AEK Athens (GRE)

LASK (AUT) vs Dunajska Streda (SVK)

AC Milan (ITA) vs Bodø / Glimt (NOR)

Shkëndija (MKD) vs Tottenham (ENG)

Standard Liège (BEL) protiv Vojvodine (SRB)

Rostov (RUS) vs Maccabi Haifa ( ISR)

Willem II (NED) – Rangers (SCO)

Apollon Limassol (CYP) – Lech (POL)

Beşiktaş (TUR) vs Rio Ave (POR)

FCSB (ROU) vs Slovan Liberec (CZE)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Motherwell (SCO)

Kopenhagenu (DEN) vs Piast Gliwice (POL)

Basel (SUI) vs Anorthosis (CYP)

Galatasaray (TUR) vs Hajduk Split (CRO)

Viktoria Plzen (CZE) vs SønderjyskE (DEN)

APOEL (CYP) vs Zrinjski (BIH)

CSKA Sofije (BUL) vs B36 (FRO)

Facebook komentari