Postignut dogovor između tri kluba, Džeko prelazi u Juventus

“Sky Sports Italia” tvrdi kako je postignut dogovor između Rome, Juventusa i Napolija, koji uključuje prelazak bh. reprezentativnog kapitena Edina Džeke u redove “Stare dame”.

Džeko je s Juventusom dogovorio lične uvjete i godišnju plaću od 7,5 miliona eura plus bonuse, a transfer će iznositi 15 miliona eura.

To znači i da je Juventus odustao od dovođenja Luisa Suarez.a

Arkadijuš (Arkadiusz) Milik će iz Napolija preći u Romu za 20 miliona eura plus bonuse do 8 miliona.

Liječnički pregledi su zakazani za sutra, kada bi transferi trebali biti ozvaničeni, prenosi “Avaz“.

Edin Dzeko to Juventus and Arkadiusz Milik to Roma, here we go! Total agreement has been reached between the three clubs involved [Napoli just sold Milik to Roma] and also personal terms have been completed. Medicals soon. *No* Luis Suarez for Juventus. 🤝🚨 @SkySport #Juve #Roma

