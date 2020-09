David i Victoria Beckham imali koronavirus, zaraženi obilazili partyje

Početkom marta, dok su bili zaraženi, boravili su u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu.

David i Victoria bili su u strahu da su superširitelji jer je i nekoliko njihovih radnika dobilo koronavirus.

Par je s djecom vrijeme od 5. do 19. marta provodio putujući od Los Angelesa do Londona te Cotswoldsa i do Miamija, a sve vrijeme nisu znali da su zaraženi koronavirusom.

Porodica Beckham je organizirala i veliku proslavu 21. rođendana sina Brooklyna. Zabavi su prisustvovale Nicole Peltz, Emma Bunton, Holly i Tane Ramsay te druge osobe iz javnog života.

U Miamiju je David bio na otmjenoj zabavi gdje se rukovao i pozdravljao s prijateljima i obožavateljima. Po povratku u Veliku Britaniju porodica Beckham se počela osjećati loše, a Victoria je imala grlobolju i visoku temperaturu.

“Bio je to scenarij iz noćne more. Prisustvovali su nekoliko otmjenih događaja jer je David imao promotivne dužnosti i rukovao se i ljubio obožavatelje”, kazao je izvor za The Sun.

Također, dodao je kako se zarazilo i nekoliko članova osoblja uključujući vozače i tjelohranitelje, a neki od njih su bili teško bolesni, prenosi “Radiosarajevo“.

Prema izvoru, Victoria se zaista uspaničila i prisilila je cijelu porodicu na izolaciju dužu od dvije sedmice.

