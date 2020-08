Ako može 50 ljudi na svadbu, zašto i 50 navijača ne može na stadion, evo šta kaže Čerkez

Iako je ovim dozvoljeno održavanje raznih skupova, poput svadbi i sličnih događaja, zaljubljenici u fudbal još ne mogu na stadione kako bi bodrili svoje timove.

– Puno je nelogičnosti u donesenim mjerama, a i one koje su na snazi ne poštuju se. Često smo svjedoci svadbi kojima prisustvuje i više osoba od navedenog broja, a prizori su takvi da mnogi ne nose maske i ne drže distancu. S druge strane, nama navijačima mjesecima se ne dozvoljava da dođemo na stadion i pratimo utakmicu. Zašto i na stadionu ne može biti 50 ili stotinu gledalaca. Pa tamo postoje svi uvjeti da osoba od osobe bude udaljena metrima jer im to dozvoljavaju uvjeti – ispričao je razočarani J. F. iz Sarajeva koji se obratio redakciji Faktora.

Odgovor na pitanje čitatelja zatražili smo od prim. dr. Gorana Čerkeza, člana Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Prema njegovim riječima, nisu rizici stadioni, nego okupljanja navijača prije i poslije utakmica.

– Nerijetko su okupljanja vesela, navija se, pjeva, a takva ponašanja okarakterisana su kao rizici za širenje virusa. Sve to bi dodatno komplikovalo situaciju. Zasad slijedimo praksu većine zemalja u Evropi i svijetu – kazao je Čerkez.

Osvrnuo se i na organiziranje svadbi.

– Mi smo donijeli naredbe i one su jasne. U zatvorenom prostoru ne smije biti više od 50, a u otvorenom 100 osoba uz poštivanje distance od dva metra i obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom ako nema distance. No, očigledno je da se naredbe krše, a to je posao za one koji bi trebali kontrolirati provođenje donesenih mjera, to su prije svih, policija i inspekcija – istakao je Čerkez.

