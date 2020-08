Messija čekaju ozbiljne kazne ako ne dođe na trening Barcelone

Barcelona će predvođena novim trenerom Ronaldom Koemanom danas obaviti prvi trening, a Messi je već ranije najavio da se ne namjerava pojaviti. Dokaz za to je i činjenica da je propustio testiranje na koronavirus koje je obavezno prije nego se priključi pripremama.

U Barceloni ga smatraju svojim kapitenom te Argentinca čekaju žestoke kazne ako ne dođe na trening, a da prethodno ne saopći validan razlog, prenosi “Klix“.

Messi je već napravio prekršaj jer nije bio na testiranju, drugi prekršaj će počiniti danas, a nakon trećeg može biti potpuno suspendovan uz oduzimanje značajnog dijela plate.

Također, u Barceloni su prilično oprezni kako ne bi dodatno narušili Messijevu reputaciju. Oni znaju da moraju primjeniti disciplinske mjere, ali prema pisanju Marce, neće previše žuriti.

S druge strane. Messi vjeruje da više nije igrač Barcelone te da ga klub čiji nije član ne može kazniti. Prema njegovom mišljenju, od slanja burofaxa prošle sedmice, on je slobodan igrač.

Sastanak između Messijevog oca Jorgea i predsjednika Barcelone Josepa Marije Bartomeu će biti održan do kraja ove sedmice, ali se ne čini da će doći do dogovora s obzirom na to da su obje strane uvjerene da su u pravu.

Facebook komentari