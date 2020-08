Gojak: Najveći problem će biti prazne tribine, spreman sam sutra otići iz Dinama

Hrvatskog prvaka na stadionu Constantin Radulescu u vodstvo je doveo reprezentativac BiH Amer Gojak. Novi je to važan pogodak za 23-godišnjeg Sarajliju koji je prije godinu dana fantastičnim pogotkom protiv norveškog Rosenborga tada uveo Dinamo u grupnu fazu Lige prvaka.

Gojak je motiviran ušao u novu sezonu, što se vidi na terenu. Govor tijela, energija, odvažnost i samopouzdanje pokazuje da se poželio utakmica i da je spreman na novo dokazivanje. Podigao je letvicu očekivanja i postavio sebi nove ciljeve o kojima je govorio u razgovoru za stranicu Fudbalskog saveza BiH.

Dobro ste počeli sezonu i uprkos promjeni na klupi u vrlo kratkom razdoblju, zadržali ste status prvotimca?

– Odlično se osjećam, puno sam radio na sebi i mislim da sam već na početku sezone ušao u formu. Bila je promjena na klupi ali nisam se bojao za svoj status jer znam koliko vrijedim i koliko sam motiviran.

Cijeli svijet je iznenadila pandemija koronavirusa zbog čega je i fudbal doživio promjene. Prekidi sezone, karantin, restart… Kako se sve na vas odrazilo?

– Pa kao i na sve druge. Jednostavno se morate prilagoditi situaciji u kojoj se nalazite. Nitko ne zna kako će se ta pandemija razvijati pa moramo biti spremni, slušati upute i prihvatiti da je situacija takva. I prilagoditi se vremenu u kojem živimo.

Reprezentacija BiH je promijenila selektora. Umjesto Prosinečkog kod koga ste debitirali, došao je Bajević. Da li ste razgovarali s njim, šta se očekuje od vas?

Nisam imao čast pričati s novim selektorom, ali bit će vremena na okupljanju. Razgovarao sam s njegovim pomoćnicima koji su mi prenijeli neke ideje, raspitivali se za moje stanje i tako… Veselim se susretu i novom početku.

BiH u narednom periodu očekuju utakmice Lige nacija. Prvi protivnik je Italija protiv koje ste prošle godine u Torinu odigrali dobru utakmicu. Može li se BiH revanširati Talijanima za dva poraza u kratkom roku?

– BiH reprezentacija ima kvalitetu pobijediti svakog protivnika. I to ne bi bilo iznenađenje. E sada, ne mogu ja reći da ćemo se osvetiti jer bi to ispalo bahato a Italija je ipak svjetska nogometna velesila. No, ono što mogu jest obećati da ćemo ostaviti srce na terenu i da ćemo dati sve od sebe da naši navijači budu ponosni. Ako će to značiti pobjedu, nitko sretniji od mene.”

U Firenci neće biti Miralema Pjanića, vašeg partnera iz veznog reda. Navikli ste igrati jedan uz drugoga, koliko će vam nedostajati?

Nema igrača na svijetu kojem ne bi nedostajao Pjanić. Veselio sam se igri s njime, jer je on igrač koji sve druge oko sebe čini boljima. Svjetska klasa. Pokušat ćemo nadoknaditi njegov izostanak iako to neće biti nimalo lako.

Nakon Italije dolazi na red još jedan težak protivnik – Poljska. Utakmica protiv ekipe koju predvodi Robert Lewandowski trenutno možda i najbolji fudbaler na svijetu. Da li je to izazov za vas?

Za mene je izazov svaka utakmica u dresu reprezentacije, bez obzira na ime protivnika. Ponosan sam što nosim dres svoje zemlje i ne zanima me ko je s druge strane već samo želja da budemo što bolji i da pobijedimo.

Prvi put ćete za nacionalni tim igrati bez navijača na tribinama koji su važna podrška reprezentaciji i u domaćim, ali i u gostujućim utakmicama?

To je najveći problem. Nije isto igrati pred praznim tribinama i kada čujete podršku naših navijača. A nema utakmice gdje ih nije bilo. A kada vidimo da oni dolaze sa svih strana svijeta i koliko im znači BiH, onda je i nama motiv više.

U oktobru je polufinale baraža za plasman na EURO. Razmišljate li već sada o utakmici sa Sjevernom Irskom?

Često se uhvatim u mislima o toj utakmici. Znamo koliko nam znači i što možemo dobiti s tom pobjedom. Vjerujem da će sve biti u redu i da ćemo se veseliti svi skupa. No, snagu moramo pokazati na terenu.

Odigrali ste 10 utakmica za A reprezentaciju BiH. Pokazali ste kvalitet ali i karakter pobjednika. Mnogi vas vide kao lidera novog talasa u reprezentaciji. Kako gledate na budućnost nacionalnog tima?

Nikada talent nije bio upitan na ovim prostorima. Uvijek će dolaziti nove generacije koje su gladne i željne da se dokažu jer je to prirodno. Hvala vam na komplimentu ali lider se ne postaje preko novina nego na terenu. Uvijek sam za svoju zemlju davao cijelog sebe, s veseljem dolazio na okupljanja mlade i A reprezentacije i tako će biti dok god igram fudbal. Nositi dres svoje zemlje je velika čast ali i još veća obaveza.

I dalje je otvoreno pitanje odlaska iz Dinama. Da li ste spremni za iskorak u karijeri?

Ja svakim danom radim na sebi i spremam se za iskorak. Što se Dinama tiče, više su to neka medijska nagađanja. Imam ugovor još dvije godine, spremam se kao da ću ih odraditi do kraja ali i spreman sam sutra otići ako se tako dogovorimo s klubom. Ako budu zadovoljni Dinamo, moja porodica i treći klub. Dakle, sve je otvoreno.

