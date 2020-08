U Zrinjskom optimisti pred kvalifikacije za Evropa ligu: Kvalitetniji smo od Differdangea

I bez publike koja će sasvim sigurno nedostajati igračima trenera Mladena Žižovića, u Zrinjskom su optimistični, te očekuje trijumf i plasman u narednu rundu takmičenja.

“Očekuje nas protivnik koja je ove sezone odigrao svega jednu utakmicu, i to prošlog vikenda kada su poraženi s 1:3. Smatram da smo kvalitetniji, bez obzira što ih nismo dovoljno upoznali, obzirom da smo dobili štur materijal o njima. Nadam se da ćemo doći do više informacija. Ukoliko budemo rastrčani i efikasni, pobjeda i plasman u naredni krug takmičenja ne bi smjeli doći u pitanje. Smatram da smo sposobni da to uradimo“, izjavio je Žižović, javlja Anadolu Agency (AA).

Naveo je i kako Zrinjski u domaćem šampionatu nije u dobrom ritmu, međutim, kaže i kako se igrači moraju koncentrisati i dati maksimum kako bi došli do pobjede. Dobra stvar svakako je i domaći teren, bez obzira što publike neće biti.

“Imali smo veliku želju da izbjegnemo daleka putovanja. Logično je da je igranje na domaćem terenu olakšica za nas. Imamo dobru priliku koju ćemo nadam se iskoristiti. Smatram da smo dosad u određenim okolnostima bili onakvi kakvi trebamo biti. Rastrčani, agresivni, vršeći visoki presing, te smo u tim utakmicama dolazili do prilika za gol. Nedostaje nam realizacija i malo više golova kako bismo izašli iz psihološkog pritiska”, rekao je Žižović.

