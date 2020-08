Bavarska mašina pregazila Barcu i utrpala joj osam golova

U Lisabonu smo večeras gledali utakmicu Lige prvaka kakvu zaista dugo nismo, a minhenski Bayern je u četvrtfinalu potpuno ponizio Barcelonu, pregazio je i savladao sa nestvarnih 8:2.

Od prve sekunde susreta ekipe su igrale spuštenog garda i potpuno otvoreno. Jurišali su na gol protivnika, a u takvoj postavci su se mnogo bolje snašli Bavarci, koji su pregazili Messija i društvo.

Igrala se četvrta minuta kada je Thomas Muller doveo tim Hansija Flicka u vodstvo nakon sjajnog duplog pasa s Robertom Lewandowskim, ali Barca uzvraća tri minute poslije. Tada je nakon ubačaja s lijeve strane loptu u svoju mrežu poslao David Alaba.

Nastavile su se nizati šanse na obje strane, a novi gol dolazi u 22. minuti, kada prednost Bayernu od 1:2 vraća Ivan Perišić, a samo četiri minute poslije Serge Gnabry pogađa za 1:3.

Nakon isteka 30. minuta, semafor je pokazivao 1:4 i Barca je bila na koljenima, a tada je svoj drugi gol na utakmici postigao Thomas Muller.

Barca se na otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 57. minuti, pokušava vratiti u igru. Tada gol postiže Luis Suarez za 2:4, ali nije dugo trajala nada Setienovog tima.

Već šest minuta poslije nakon fenomenalnog prodora Alphonsea Daviesa po lijevoj strani lopta dolazi do Joshue Kimmicha, a on je šalje u gol za velikih 2:5.

Tako je Bayern stigao do pet postignutih golova, a u listu strijelaca se još uvijek nije bio upisao Robert Lewandowski. Ipak, Poljak je u nekom trenutku morao stići do pogotka u ovakvoj utakmici, a to se dogodilo u 82. minuti. Tada ga je lijepo s lijeve strane centaršutom pronašao Davies, a on je glavom loptu proslijedio u mrežu za 2:6.

Sljedeći napad Bayerna je donio novi pogodak, a ovaj put je za 2:7 pogodio Barcin fudbaler Coutinho, koji je u Bayernu na posudbi.

Tu nisu stali problemi za Barcelonu, a u 89. minuti Coutinho postiže svoj drugi gol na utakmici za nestvarnih 8:2 Bayerna.

Tim rezultatom je meč i završen.

Bayern je u polufinalu Lige prvaka, a tamo čeka boljeg iz duela Manchester Cityja i Lyona.

Četvrtfinale Lige prvaka:

Barcelona – Bayern 2:8 (Alaba 7’ag, Suarez 57’ / Muller 4’, 31’, Perišić 22’, Gnabry 28’, Kimmich 63’, Lewandowski 82’, Coutinho 85’, 89’), prenosi scsport.

