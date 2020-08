Juventus kontaktirao Edina Džeku, Dijamant prelazi u aktuelnog prvaka Italije?

Ipak, to im ne polazi za rukom, jer se Bianconeri ne uspijevaju okititi trofejom Lige prvaka, no ambicije da to urade naredne sezone ne jenjavaju.

To najbolje pokazuje najnoviji potez Bianconera koji je danas iskazao interesovanje da dovede bh. napadača Edina Džeku.

Italijanski mediji prenose da je Juventus kontaktirao Dijamanta, čime je predsjednik ovog kluba Andrea Agnelli jasno pokazao da će učiniti sve što može da ekipu učini što jačom i naredne sezone.

Da li je Andrea Pirlo, novi trener Juventusa poručio Agnelliju da želi Dijamanta, pokazat će naredni dani, a ostaje da se vidi kako će teći pregovori Džeke i najvećeg italijanskog kluba.

Džeko se posljednjih sedmica povezivao sa odlaskom u Inter, budući da je trener Nerazzurra Antonio Conte pokazivao interesovanje za bh. napadača, no jasno je da je u ovom slučaju Juventus prva opcija u slučaju da Džeko odluči napustiti Romu, prenosi “Sport1“.

