Dva slučaja koronavirusa u Atletico Madridu, svi igrači su u samoizolaciji

U posljednjem setu testova na koronavirus pronađena su dva pozitivna. Nije poznato je li riječ o igračima prve momčadi ili samo o članovima kluba koji su otputovali u Lisabon.

Odmah su obavijestili nadležne

Zaraženi nisu identificirani javnosti, ali iz kluba su odmah kontaktirali Španjolski nogometni savez i Uefu, nakon čega su dobili i detaljne upute što i kako dalje.

S obzirom na to da je do utakmice s njemačkom momčadi ostalo dovoljno vremena, svi igrači kao i osoblje koje će putovati u Lisabon, gdje će se igrati završnica Lige prvaka, bit će svakodnevno testirani sve do odlaska na put. Oni pozitivni ostaju u karanteni.

“Najnoviji rezultati testiranja na koronavirus pokazali su dva pozitivna rezultata. Igrači su u samoizolaciji u svojim kućama. Odmah nakon saznanja o rezultatima testiranja obavijestili smo meritorne organe koji su nam predali upute kako se dalje ponašati“, stoji u izjavi Atletica, prenosi “Index“.

