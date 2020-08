Jedna od tema na toj pressici bio je i Gareth Bale, a već duži period se očekuje da Bale napusti kraljevski klub, a Zidane je otkrio sada njegov status u klubu.

– Ne želim ništa da govorim o tome. Poštujem Balea kao i sve svoje igrače. Neke stvari ostaju u svlačionici i to je sve. On je igrač Reala i to poštujem i on ne želi da igra i to je jedino što ću reći, rekao je Zidane, piše “Sport1“.

Facebook komentari