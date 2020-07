Barcelona o Zlatnoj lopti: Razumijemo odluku, uostalom svi znaju ko je najbolji

Odluku je danas objavio ugledni francuski list France Football koji ovu nagradu namijenjenu najboljem igraču u Evropi dodjeljuje od 1956. godine. Ovo će biti prvi put u historiji da se Zlatna lopta neće dodijeliti.

Nakon ove odluke France Footballa na društvenoj mreži Twitter oglasio se katalonski velikan.

We understand.

Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020