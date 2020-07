Zvijezda Reala: “Ovo je bila najgora godina u mojoj karijeri”

Hazard je u redove Reala stigao prošloga ljeta u transferu vrijednom 115 miliona eura, ali niz povreda zaustavio ga je u namjeri da zablista u Španiji na način na koji je to radio u vremenu dok je branio boje Čelsija, prenosi “Avaz“.

– Ovaj naslov i ova godina su rezultat ekipnog rada, jer, kada sam u pitanju ja, mogu reći da je ovo bila najgora godina u mojoj karijeri.

Kada je u pitanju trener Zidane, za njega Belgijanac ima samo riječi hvale.

– On zna reći pravu stvar u pravo vrijeme. Svi znamo kakav je bio kao igrač, najbolji. Kao trener, na to također ne treba trošiti riječi, odavno se dokazao. On vjeruje svojim igračima, kao što oni vjeruju njemu.

Nakon što je nahvalio legendarnog Francuza, Hazard je također otkrio tko je po njemu jedan od najboljih stopera.

– U svojoj karijeri sam igrao protiv mnogo sjajnih braniča poput Johna Terryja ili Vincenta Kompanyja, ali smatram da je Varane izvanredan iako je jako mlad. Već sad je jedan od najboljih središnjih braniča na svijetu i pred njim je velika budućnost.

