Miralem Pjanić danas je potpisao za Barcelonu. Tim povodom naš nogometni mag obratio se javnosti.

– Diši Mire, to je ono što ponavljam u sebi u odlučujućim momentima utakmice. I to je ono što sada sebi stalno govorim, dok pokušavam napisati ono što trenutno osjećam – počeo je Pjanić svoju poruku na Instagramu pa nastavio:

– Stigao sam prije četiri godine pokušavajući osvojiti sve. Čak i kada to ne možete, to je ono što igrač Juventusa uvijek mora pokušavati. Bile su to četiri intenzivne godine, tokom kojih sam živio sa velikim profesionalcima, ali prije svega sa iskrenim prijateljima. Sa njima sam dijelio pobjede i rekorde, ali i gorke poraze, poraze koji su se dešavali na samo jedan korak od cilja… Ovo su godine u kojima sam sazrio kao čovjek i otac. Ovo je grad u kojem je Edin odrastao, postao navijač ovog kluba i grad u kojem smo moja porodica i ja stvorili najbolje uspomene naših života – naveo je Pjanić, prenosi “Avaz“.

