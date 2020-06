Podrška u borbi protiv rasizma: I Džeko kleknuo na koljena

Njegova smrt izazvala je nasilne proteste u Americi i osude širom svijeta.

Roma našeg Edina Džeke objavila je na društvenim mrežama podršku borbi protiv rasizma.

Podsjetimo, 46-godišnji Floyd je uhapšen u ponedjeljak prošle sedmice u Minneapolisu, nakon što je navodno pokušao da koristi krivotvorenu novčanicu od 20 dolara u lokalnoj trgovini. Policajci su mu stavili lisice i oborili ga na zemlju te mu je jedan od njih pritisnuo koljeno na vratnakon čega je on umro usljed gušenja, prenosi “Radiosarajevo“.

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 2, 2020