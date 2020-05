Dortmund na gostovanju “razbio” Paderborn

Nakon poraza od Bayerna u derbiju u prošlom kolu, fudbaleri Dortmunda su bili pod imperativom trijumfa kako bi zadržali kakve-takve šanse da se bore za titulu.

Moguće da je i to razlog bio, pa je Dortmund otvorio utakmicu u pravom ‘grču’. Domaći, koji se smatraju prežaljenim putnikom u niži rang, stvorili su prve dvije šanse, a Dortmund do poluvremena nije uspio stići do prednosti, piše “SCsport“.

No, u nastavku golijada. Za samo tri minute Thorgan Hazard i Jadon Sancho pogađaju za vodstvo gostiju. Nakon gola, Sancho je pokazao snažnu poruku na dresu: “Pravda za Georgea Floyda”, Afroamerikanca ubijenog u Mineapolisu.

Domaći su preko Uwea Hunemeiera sa bijele tačke smanjili prednost gostiju u 72. minuti, ali Sancho za samo dvije minute vraća dva gola prednosti.

Do kraja su po gol postigli još i Achraf Hakimi i Marcel Schmeltzer, kao i Sancho hat-trick za vrlo ubjedljiv trijumf gostiju.

loading...

Facebook komentari