“Dan prije samoubistva je popio malo više ‘molila sam ga da skloni pištolj'” – Mrdaković se ubio pred pjevačicom

Srbijanska pjevačica Ivana Stanić je u ispovijesti otkrila sve detalje koji su prethodili jezivom samoubistvu koje je, dok je ona bila u istom stanu, izvršio nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije i fudbaler Partizana, Miljan Mrdaković.

Ivana je otkrila da je pod velikim stresom i u šoku, te da od noćas nije spavala i da je pod tabletama koje joj pomažu da se smiri.

“Ne znam kako sam, nisam spavala od sinoć uopšte. Popila sam lijekove i još nisam svjesna sta se desilo” otkrila je pjevačica za “Telegraf“.

Pjevačica je iskreno govorila o ljubavi sa pokojnim fudbalerom, a kako ona misli jedan od glavnih problema koji je naveo pokojnog Mrdakovića da na surov način oduzme sebi život, jeste njegov problem sa depresijom.

“Iskrena da budem, mi smo imali idealnu vezu i ljubav i sve je to bilo super, ali je on imao neke probleme sa kojima nije mogao da se nosi kako treba, nije bio jak. Malo je volio da popije i mislim da je to pored problema koje je imao sa depresijom i glavni razlog zbog čega je to uradio” otvoreno kroz suze priča Ivana.

“Kako je meni makar pričao njemu se sve skupilo, bio je umoran od svega, završio je karijeru. Nije je jednostavno snalazio, cijeli njegov život je bio fudbal, karantini i odjednom je ispao iz svega toga što ga je vjerovatno najviše mučilo, pa je počeo da se bavi menadžerskim poslom. Sad to tako funkcioniše, transferi i nekada ima posla, a nekada nema i sve je to moglo da krene na bolje, ali je to bila vjerovatno neka vrsta depresije, anksioznosti” priznaje pjevačica.

Ivana tvrdi da je Miljan uvijek bio pozitivan i nasmijan u javnosti, ali da je za njegove probleme malo ko znao jer je bio jedan od onih ljudi koji se teško otvaraju i pričaju o tome.

“On je ovako uvijek bio nasmijan i pozitivan, ali on je od onih ljudi koji neće sve da kažu šta im leži na duši, međutim onda kad popije otvori se i tako mi je pričao neke stvari. Iskreno mislim da je najveći problem bio baš taj alkohol i da nije pio taj dan mislim da se to ne bi desilo, ali on kao da je želio. On je meni više puta spominjao da želi da izvrši samoubistvo, a ja sam njemu bila kao psiholog. Mi smo tako često vodili razgovore dugo, dugo, a ovo je bio samo trenutak slabosti, nešto ga je puklo i desilo se” kaže Ivana.

Mnogi spekulišu i da je možda glavni razlog za ovako surov potez bio finansijske prirode, međutim pjevačica tvrdi da glavni sigurno nije bio, ali da je i to donekle uticalo da presudi sebi.

“Imao je on malo novčanih problema, dosta je zaradio, ali je mnogo i trošio. Mislim da je i taj finansijski faktor malo uticao na njegovu odluku” iskreno kaže Ivana.

Ivana i pokojni fudbaler imali su nestvarnu ljubav, a kako ona sama tvrdi često su pričali o budućnosti i imali velike planove.

“Kako je njegov tata pričao, nas troje smo mu bili jedine svjetle tačke (otac, sin i Ivana) i on je vjerovao da je to moglo da utiče na njega da se promijeni na bolje. Mnogo smo pričali i imali smo mnogo planova za budućnost, ali opet kažem vjerujem da je to samo trenutak slabosti. Mislim da niko ne zna tačan razlog zbog čega se ubio, ali opet ja mislim da je patio od nekog oblika depresije iako je izgledao sretno i zadovoljno, nešto ga je ipak mučilo” priča Ivana.

“Nas dvoje smo bili zajedno osam mjeseci, pa smo prekidali vezu, a od novembra prošle godine smo je ponovo obnovili. On je meni tako stalno kroz šalu govorio da neće da dočeka starost, a meni je to uvijek smetalo, nekako kao da je predosjećao“, kaže pjevačica.

Ona je ispričala i detalje koji su se dogodili kobne večeri pred njenim očima, a kako sama kaže njegovo stanje posljednjih dana njoj je govorilo da bi nešto strašno moglo da se dogodi.

“Mi smo non-stop bili zajedno, nismo se razdvajali. On je dan prije samoubistva popio malo više i ja sam tu već predosjećala da tu nešto može da se desi, te sam ga odmah smirila i odvukla u krevet da spava i tako smo cijelo veče pričali. Kada smo se probudili opet je uzeo da pije. Mi smo cijeli dan pričali, mislim pričali smo koliko smo mogli jer on nije bio raspoložen cijeli taj dan. Trebalo je uveče da odem na svirku, međutim kada sam vidjela da pored sebe drži pištolj, ja sam ga molila i plakala da pištolj vrati u ranac, ali on nije htio. Ja sam zatim pozvala njegovu majku da ona popriča sa njim, a ona mi je zatim rekla da slobodno odem na svirku i njega ostavim da pije ako to želi, ali da pištolj vrati. Ja sam ga kasnije zamolila da pođe sa mnom i onda sam otišla do kupatila da se sredim, ali sam s vremena na vrijeme izlazila da vidim šta radi. I onda samo sam u jednom trenutku čula da je repertirao pištolj, ali ja nisam ni stigla da mu bilo šta kažem, samo sam čula pucanj i vidjela njegove noge. Ja sam ga zatim nekoliko puta zvala i onda sam istrčala iz stana pozvala kolegu i hitnu pomoć, a oni su nazvali policiju” kroz suze otkriva jezive detalje.

