Mourinho: Deset godina nakon odlaska i dalje pričam s vozačem, gdje to ima?

Mourinho je trener Intera bio od 2007. do 2010. godine, a klub je napustio nakon što je osvojio trostruku krunu 2010. godine, odnosno Seriju A, Kup Italije i Ligu prvaka.

“Tokom karijere sam se najbolje osjećao kada sam imao osjećaj da sam u svojoj kući, kada sam osjećao i prepoznao emocije svoje grupe i gdje sam bio 200 posto srcem. Kada smo osvojili titulu prvaka Evrope 22. maja u Madridu, bio sam zadovoljan osjećajem sreće koji sam osjetio od predsjednika do ljudi koji rade u skladištu”, kazao je Mourinho pa nastavio:

“Ranije sam osvojio Ligu prvaka, inače sam uvijek razmišljao o sebi pa onda o ostalima, ali u Interu nije bilo tako. U mojoj porodici, kada sam postao otac, shvatio sam da više nisam najbitniji i povukao sam se na drugu poziciju. Deset godina nakon titule prvaka Evrope, mi smo još uvijek svi zajedno. Nedavno sam pričao s vozačem autobusa iz vremena kada sam bio u Interu. Recite mi, gdje to ima i kada se desilo da trener koji je otišao prije 10 godina još uvijek priča s vozačem? Nikada i nigdje, to je bio Inter za mene, to su bili moji ljudi”, kazao je sadašnji trener Tottenhama.

Nakon toga, Mourinho je istakao da nikada u životu nije lagao i da je zbog toga orginalan, a opisao je i svoj odnos sa igračima.

“Postoje i drugačiji odnosi, na kraju svega, ja sam trener, a oni su igrači. Empatija zavisi od toga da li me mogu prihvatiti takvog kakav sam, a to je kao neka vrsta zagonetke. U Interu su ljudi čekali nekog kao što sam ja da je riješi, nikada u životu nisam bio lažan, ja sam orginal. To sam ja, uvijek sam bio žestok i to je tako”, otkriva Mourinho koji se osvrnuo na to kada je bio “nasilan prema igračima”:

“To je bilo poslije poraza od Atalante u gostima rezultatom 3:1, a desilo se u januaru 2009. godine. Tada sam bio nasilan, rekao sam im da su osvojili Scudetto loših utakmica, a razumijem da sam ih povrijedio i to sam tek kasnije shvatio i izvinio sam im se”, kazao je Mourinho.

Za kraj, opisao je razlog zbog kojeg je odlučio napustiti Inter i postati novi trener Real Madrida.

“Da sam se iz Madrida, gdje smo osvojili Ligu prvaka, vratio u Milano, s ekipom koja je na okupu i navijačima koji bi mi pjevali da ostanem, možda nikada ne bih napustio Inter. Prije finala Lige prvaka te 2010. godine nisam imao potpisan ugovor s Realom i nije istina da smo se sve dogovorili ranije. Činjenica, htio sam otići u Real Madrid, godinu dana ranije predsjednik mi nije dozvolio da napustim Inter, jednom sam ih odbio dok sam bio u Chelseaju, a na kraju, Real Madridu ne možeš tri puta reći ‘ne’. Kada smo pobijedili Barcelonu u polufinalu Lige prvaka, znao sam da ću osvojiti to takmičenje i već tada sam znao da ću preći u Real Madrid”, završio je Mourinho.

