Kandidat za predsjednika Barcelone: “Učinit ću sve da vratim Guardiolu na Nou Camp”

Joan Laporta je potvrdio da će se kandidovati za povratak na mjesto predsjednika kluba, a kao glavni cilj svoje kampanje naveo ono o čemu svi u Barceloni maštaju – povratak Pepa Guardiole na mjesto trenera.

Laporta, koji je bio predsjednik kluba od 2003. do 2010. godine i koji je tokom tog perioda vidio podizanje Barce na visine na kakvim ranije nije bila prethodnih 10 godina, kao i osvajanje dvije Lige prvaka.

Govoreći za katalonsku “TV3”, Laporta je istakao da bi njegov san bio da se vrati na tu poziciju, ali i da bi učinio sve da trener bude čovjek kojem je u ljeto 2008. godine pružio šansu iako nije imao nijednu sezonu rada u profesionalnom fudbalu.

Guardiola je trenutno trener Manchester Cityja, ali i izbori za predsjednika kluba su 2021. godine.

“Veoma bih volio da se Guardiola vrati, ali on je trenutno u Cityja i to je odluka koju bi Pep trebalo da napravi. On je zlatni standard za Barcelonu i mnogi Katalonci bi voljeli da ponovo postane trener“, rekao je Laporta, a prenijela je Cadena Cope.

“U pravo vrijeme, razgovarat ću sa čovjekom za kojeg mislimo da bi trebalo da bude trener Barce od 2021. godine.”

Guardiola je bio trener Barcelone od 2008. do 2012. godine, kada je osvojio tri titule prvaka Španije i dvije titule prvaka Evrope i svijeta. Sa Laportom je imao izvanredan odnos, a upravo je njegov odlazak iz kluba 2010. ubrzao proces Guardiolinog zasićenja na Nou Campu.

Cijeloj priči bi mogla da pomogne i činjenica da je UEFA kaznila Manchester City sa dvije sezone neigranja u njenim takmičenjima, zbog prekršaja finansijskog fair-playa i pokušaja knjigovodstvene prevare.

Stoga bi Guardiola svakako mogao da promijeni sredinu u nedostatku prilike da se bori za trofej Lige šampiona, piše “SCsport“.

