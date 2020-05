Premijer liga BiH neće biti nastavljena zbog stanja u entitetu RS!?

Kako piše “Faktor” zaključeno je da se zakaže novi sastanak sa klubovima, te da se utvrdi da li su oni spremni ispuniti zdravstveni protokol, kojeg bi trebali sačiniti zdravstveni stručnjaci i krizni štabovi oba entiteta.

Nakon tog sastanka, za desetak dana trebala bi biti zakazana nova sjednica IO, na kojoj bi se trebala donijeti konačna odluka, jer je UEFA savezima dala rok do 25. maja za donošenje odluke o tome da li će se sezona završiti na terenu ili će biti prekinuta.

Iako je ranije većina klubova naglasila kako je za nastavak elitnog takmičenja, koje je prekinuto u martu zbog korona virusa, još je neizvjesno da li će se lopta u našoj zemlji zakotrljati u skorije vrijeme.

Za nastavak sezone nema uslova iz bh. entiteta Republika Srpska. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite ovog entiteta, tvrdi da bi se fudbalske aktivnosti, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, mogle vratiti tek nakon 1. jula.

Savez je nedavno nakon sastanka sa klubovima predložio okvirne datume početka trenažnog procesa i to od 8. do 10. maja 2020. godine za individualne pripreme. Drugi dio je trebao početi 13. maja 2020. godine kada bi se nastavio rad po grupama (do maksimalno pet igrača), a završni dio priprema bi krenuo od 23. maja 2020. godine. Prema tom prijedlogu takmičenja u BHT Premijer trebalo je početi 7. juna 2020. godine, ali od toga, za sada, nema ništa.

