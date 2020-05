Edin Džeko se još jednom prisjetio majstorije protiv Chelseaja: “Spektakularan gol, pogledao sam ga mnogo puta”

Bosanskohercegovački napadač, Edin Džeko, prisjetio se još jednom pogotka protiv Chelseaja, kao odgovor na postavljena pitanja navijača Rome, a čiji je segment danas objavljen na Twitter stranici Rome, piše “sSport1“.

– Neke od svojih najboljih pogodaka postigao sam lijevom nogom. Koji je najdraži? To nije teško, onaj protiv Chelseaja sigurno. Bilo je teško postići takav pogodak i bio je stvarno spektakularan, rekao je Edin Džeko.

Dobio je pitanje koliko ga je puta pogledao, a odgovor je bio lagan.

– Mnogo puta, stvarno mnogo. To je pogodak koji zaslužuje da se vidi više puta. Još je i bolje kada je to vaš pogodak. Bio je to gol ispred navijača Rome. Uvijek nas prate, dolaze gdje god da igramo. Postići taj gol na strani terena na kojoj su se nalazili navijači Rome čini ga još boljim. Zaista znači mnogo, posebno zbog toga što sam to uradio ispred njih. Svi smo poludjeli nakon gola. I igrači i navijači.

