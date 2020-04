Je li moguć nastavak fudbalske sezone, šta kaže medicinski zvaničnik UEFA-e?

Fudbal je u većem dijelu svijeta zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, a neke lige, među kojima su francuska, holandska i belgijska, proglasile su završenom sezonu 2019/2020 nakon odluka nacionalnih vlada.

Predsjednik Medicinskog odbora UEFA-e rekao je da sve fudbalske organizacije koje planiraju da nastave takmičenje ponovo moraju pripremiti “sveobuhvatne protokole koji diktiraju sanitarne i operativne uvjete” kako bi se osigurala zaštita zdravlja onih koji su uključeni u utakmice.

– Definitivno je moguće planirati ponovno pokretanje takmičenja suspendovanih tokom sezone 2019/2020 pod ovim uvjetma i uz poštivanje lokalnog zakonodavstva – istakao je Meyer.

On, također, predsjedava novoosnovanom medicinskom podgrupom UEFA-e koja ispituje zdravstvena pitanja koja se odnose na ponovno pokretanje fudbalskih aktivnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 218.500 ljudi, a potvrđeno je preko 3.140.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins”. Do sada se oporavilo više od 945.000 ljudi.

