“Htio sam sebi kožu da oderem” – Potresna ispovijest fudbalera (28) koji je preležao koronu

Kamal (28) je i dalje na bolničkom liječenju. Prvi simptomi javili su se prije nekoliko sedmica, kada je počelo da ga boli grlo, uz gubitak ukusa i visoku temepraturu. Hitnu pomoć je pozvao 3. aprila, kada je temperatura dostigla 41°C.

– Sjećam se da su bez prestanka pričali sa mnom preko telefona dok nije stigla pomoć. Ne znam o čemu smo pričali. Sljedeće čega se sjećam su ljudi u zaštitnim odijelima kako stoje iznad mene i da su mi dali masku – rekao je švedski fudbaler.

🇸🇪 Footballer Kamal Mustafa, 28 & still on oxygen, tells his horror Covid-19 story

🗣️ I looked to the right: people were on respirators. I looked to the left: the same. That's when panic set in. It’s the scariest thing I’ve ever experienced in my life.https://t.co/9WQmGQb1WM

— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 16, 2020