Sofija Milošević i Luka Jović žele da se vjenčaju u izolaciji

Manekenka i fudbaler Real Madrida, prema pisanju srbijanske štampe, odlučili su da svoju emotivnu vezu ozakone, ali pred njima je velika prepreka koju ni oni sami ne znaju kako će da riješe – izolacija.

Sofija je nedavno putem društvenih mreža objelodanila da je u blaženom stanju, te će ona i poznati fudbaler postati roditelji kroz nekoliko mjeseci.

– Čim je saznala da je trudna, rekla je Luki da treba što prije da se vjenčaju! Svakog dana mu je ponavljala da joj ne pada na pamet da ima vanbračno dijete. Rekla mu je da je briga za vanredno stanje zbog korone i da nađe način da se vjenčaju – otkrio je izvor blizak poznatom paru za “Informer“.

– Luka se najprije nećkao, ali je na kraju pristao da se oženi – dodaje izvor i otkriva da će par sudbonosno ‘da’, po svemu sudeći, izgovoriti kod kuće:

Kako dalje navodi, Sofija je predložila Luki da pozovu matičara kod njih u stan kako bi smanjili rizik da se zaraze koronom.

– Luki su u opštini rekli da matičari tokom vanrednog stanja ne izlaze na teren, pa on ovih dana povlači sve veze kako bi zbog njega napravili izuzetak. Ako mu to ne uspije, dogovorili su se da sa maskama i rukavicama skoknu do opštine i da se vjenčaju – rekao je isti izvor.

A zatim slijedi vjenčanje, koje će, izgleda, biti održano na jesen.

– Rekli su mi da planiraju i veliku svadbu, na kojoj će okupiti rodbinu i prijatelje, ali tek na jesen, kada bi trebalo da se okonča pandemija virusa korona – dodao je izvor za pomenuti list.

I ranije je Sofija pominjala zajedničku budućnost sa Jovićem, a beba je, izgleda, samo malo ubrzala stvari.

– Rekla mu je da ima 30 godina i da je pravo vrijeme da postane majka, a on se nije bunio jer je bukvalno odlijepio za njon – priča izvor.

Lijepa Sofija je nedavno objasnila zašto je riješila da se skrasi pored Jovića.

– Ja sam veliko dijete, a Luka me je osvojio jer u sebi nosi to isto – djetinju iskrenost. Djeca u nama su se prepoznala. Zaljubljena sam, sretni smo zajedno! – rekla je Sofija.



Zbog ljubavi bježao iz karantina

Luka je početkom marta doputovao iz Madrida u Srbiju kako bi proslavio Sofijin rođendan, ali izgleda da nije poštovao obavezni karantin od 14 dana. Zbog toga protiv njega je podnijeta krivična prijava, a karantin mu je produžen za još dvije sedmice. Iz karantina je izašao prije tri dana, ali je zbog Sofijine trudnoće riješio da ostane u izolaciji.

