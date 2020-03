Hoće li biti rezanja plata u Širokom, Zrinjskom i Veležu?

Portal “Hercegovina” se raspitao kakvo je stanje u klubovima iz Hercegovine kada je riječ o smanjivanju plata i nastavku prvenstva zbog pandemije koronavirusa.

Dalibor Šilić, sportski direktor Širokog Brijega, kaže da se još nije razgovoralo o tome unutar kluba s Pecare.

“O svemu smo razgovarali, ali o tome baš i nismo. Mislim da je još rano donositi neke radikalne odluke da se Upravni odbor nije sastajao u većem broju. Pratimo šta se događa u svijetu, šta se događa u Evropi i vidjet ćemo šta će i drugi odlučiti. Sigurno je da će ova pandemija pogoditi i ekonomiju. Mi nećemo naravno biti izuzetak ni da režemo, ni da ne režemo, to nije nikome u cilju. No, nešto će se morati činiti. Još nismo konkretno razgovarali“, ističe Šilić.

Očekujete li uskoro nastavak prvenstva i smirivanje situacije te što bi bilo bolje za vaš klub – da se prvenstvo nastavili i da se ovo sve jednostavno završi?

“Ja bih iskreno volio da se prvenstvo nastavi. Do kada će cijela ova situacija trajati, zaista ne znamo, no nekako se nadam da ćemo nastaviti u maju.”

U Veležu također još nisu donesene konkretnije mjere po tom pitanju.

“Mi imamo s radnicima kluba ugovor o djelu. Prestankom rada, prekida se i ugovor. No, ipak, mi ćemo radnoj zajednici jedan dio tog ugovora isplatiti. Što se tiče igrača, mi ćemo ići s prijedlogom da se ide u smanjenje. Hoćemo li uspjeti i koliko, to ćemo vidjeti. Morate znati da je sve stalo. Mi od početka ove situacije nemamo niti jednu uplatu, jednostavno je sve stalo“, kaže direktor Veleža Džemil Šoše.

Direktor Rođenih bi, unatoč tome što je klub u sigurnoj sredini, volio da se prvenstvo nastavi.

“Ako krenemo u petom mjesecu, sigurno će odmah doći i do nekih prihoda. Sponzori će podržati, tu će biti i prihodi od domaćih utakmica, pa i onih virtualnih koje smo pokrenuli u web shopu, ali iskreno glupo bi ih bilo prodavati sada kad nema utakmica. Sa što skorijem nastavkom i finansije će krenuti na bolje, stoga je moje mišljenje da je po Velež bolje da se prvenstvo što prije nastavi“, kazao je Šoše.

Glasnogovornik HKŠ Zrinjski, Mario Pandža kaže kako je uranjeno govoriti o bilo kakvim odlukama.

“U ovom trenutku je preuranjeno davati odgovore na takva pitanja. Mi smo 8. marta igrali utakmicu u Širokom Brijegu, a 10. marta je bila odluka da će se igrati pred praznim tribinama, a dva dana nakon toga se odgodilo prvenstvo. Mi smo još u martu, tako da zaista nije bilo razmišljanja o tome u ovom vrlo kratkom periodu.”

Pandža od krovnih fudbalskih organizacija očekuje dodatne informacije.

“Smatram kako će oni morati dati upute klubovima kako se u ovoj situaciji ponašati, štićeći igrače i same klubove.”

Nastavak prvenstva?

“Iskreno, svi se nadamo da će se prvenstvo završiti. Možda to neće biti u maju kakav je bio prvobitni plan, no možda to bude u šestom mjesecu budući da nema EURA. To sa sobom opet povlaći druga pitanja, šta s takmičenjima u Evropi. Sve nas je zadesila ova situacija. Također, jedan od velikih problema je taj što mnogi klubovi imaju ugovore sa dosta igrača do kraja petog mjeseca. Jako je teško dati odgovor na bilo kakvo pitanje“, kazao je Pandža.

