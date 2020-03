Carlo Ancelotti: “Pripreme su lažni mit, zvao sam igrače s odmora da igraju protiv Crvene zvezde”

Svi se pitaju kada će se Premiership nastaviti, odgovora nema ni izbliza, a to menadžera Evertona baš i ne zanima, prenosi “SCsport“.

“Živimo život na koji nismo navikli i to će nas promijeniti iz temelja. Siguran sam. Sve će da ide silaznom putanjom, počevši od fudbala. Danas je prioritet zdravlje. Kada ćemo početi, kada ćemo završiti, datumi… vjerujte mi, ne zanima me. U ovom trenutku to mi je posljednje na pameti“, rekao je Carlo Ancelotti.

“Slušam o smanjivanju plata, obustavljanju isplata. Djeluje da je to neizbježno. Ekonomija će se uskoro promijeniti i to na svim nivoima. TV prava će biti manja, igrači i treneri će zarađivati manje, karte će biti jeftinije jer će ljudi imati manje novca. Ponavljam ono što je bitno je da se borimo efikasno protiv virusa. Tada će biti moguće da se nastavi sezona“, rekao je Ancelotti koji ne vjeruje ni da će biti moguće nastaviti takmičenje.

“Zasmijava me to, ljudi uvijek pričaju o tome da je potrebno vrijeme za pripreme. Pričaju o trosedmičnim treninzima, to je šala. Pripreme su lažni mit. Sjećam se 2006. kada je Milan izgubio priliku da igra Evropu zbog Calciopolija pa je vraćen. Morao sam da zovem igrače sa odmora da igraju protiv Crvene zvezde. Cafu se vratio 24 sata pred meč i igrao je 90 minuta. Znate da je posljednji meč prije toga igrao u maju“.

