Fudbaler Ajaxa se probudio iz kome nakon gotovo tri godine

Nouri je na terenu pretrpio srčani zastoj i završio je u indukovanoj komi. Dodatne pretrage pokazale su kako je pretrpio ozbiljna oštećenja mozga i 22-godišnji Appie je ostao ležati u komi.

Njegova porodica bila je cijelo vrijeme uvjerena kako će se probuditi jednog dana.

To se, srećom, i dogodilo.

“Appie je u invalidskim kolicima. Odgovara na pitanja, komunicira tako što otvara usta i pomiče obrve. On je tu, često priča o fudbalu. Ponekad malo djeluje izgubljeno, ali to se može dogoditi ako od njega nešto zatražite. To je puno bolje od onoga što su mu predviđali”, rekli su iz Nourijeve porodice, piše “Index“.

“Živi u svojoj kući koju smo kupili i adaptirali nakon tog 8. jula 2017. To je jako blizu njegove porodice inače. Jedan član porodice imao je cjelodnevnu smjenu i tako su se mijenjali. Nikad ga nisu ostavljali samog, a majka je gurala sve. Sada je u toj kući često četiri ili pet članova porodice, plus dodatna njega.”

Inače, u junu 2018. godine, Ajax je priznao da Nourijev medicinski tretman nije bio adekvatan. Ajaxov izvršni direktor Edwin van der Sar, nekadašnji golman Fulhama i Manchester Uniteda, izjavio je da su kardiolozi, proučavajući nove dokaze koje je iznijela porodica, ustanovili da je previše vremena potrošeno na čišćenje Nourijevih dišnih puteva.

Van der Sar je rekao kako su klupski doktori bili „nedovoljno fokusirani na otkucaje srca, cirkulaciju i oživljavanje“.

Defibrilator je također trebao biti korišten ranije, objasnio je Van der Sar te dodao: „Da se to dogodilo, vjerovatno bi Abdelhak danas bio u boljem stanju. To nije sasvim sigurno, ali postoji vjerovatnoća. Priznajemo našu odgovornost za posljedice ovoga.“

Facebook komentari