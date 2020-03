Amer Gojak: “U ovakvim situacijama shvatiš koliko je ljudskosti svuda oko nas i to me čini ponosnim”

Svoje impresije u vezi s onim što se događa za “Avaz” je iznio bh. reprezentativac Amer Gojak.

“Prvi me potres probudio, drugi sam dočekao na nogama. Scene koje vidimo u Zagrebu podsjećaju na one u mom Sarajevu tokom rata, a to su scene za koje smo mislili da ih nikad više nećemo vidjeti. Ja sam dobro, saigrači su svi dobro i, na svu sreću, nema ljudskih žrtava. Sve službe su na terenu i pomažu ljudima. Izašli su naši navijači i pomažu preseliti rodilište. Klub šalje pozitivu među ljude… U ovakvim situacijama shvatiš koliko je ljudskosti svuda oko nas i to me čini ponosnim i sretnim. Bitno je da nema ljudskih žrtava, a Zagreb će se obnoviti da bude još bolji i ljepši“, naglasio je prvotimac Dinama.

