Luka Jović progovorio: Fudbaler Reala iskreno o kršenju izolacije

Špic Real Madrida je poručio kako se radi o neznanju i neupućenosti. Sem toga, Jović je rekao kako će pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije korona virusa, u velikom intervjuu za portal “Objektiv”.

Srbijanski napadač je do detalja obrazložio zbog čega je prekršio obavezu izolacije.

– Kao što sam već rekao prekršio sam izolaciju zato što nisam bio upućen u pravila iste. Znam da je teško za povjerovati, ali tako je. U zemlji iz koje ja dolazim, pa čak i u Italiji koliko možemo da vidimo na internetu, sve osobe koje su u karantinu mogu da izađu da bace smeće jednom dnevno, da odu do apoteke ili prodavnice. Shodno tome ja sam pomislio da ista pravila važe i ovdje. Moja greška je što se nisam bolje raspitao, ali smatram da je bitno da se tačno naglase uslovi, pogotovo za ljude koji dolaze iz inostranstva. Namjera mi nije bila da okrivim organe vlasti za moje neznanje, bio sam upoznat sa tim da idem u samoizolaciju, za šta postoji i papir koji će to dokazati. Moje neznanje i neupućenost se odnosi na to kako se treba ponašati u samoizolaciji, odnosno, da li smijem da izlazim napolje u određenim uslovima. Opet navodim da je zbog toga došlo zbog uslova iz kojih sam dolazio. Naravno, ja sam spreman da snosim posljedice za svoja djela. Nije problem bio u obavještenosti o izolaciji. Ja sam dobio papir gdje je pisalo da ću biti u izolaciji naredne dvije sedmice i da ćemo biti u kontaktu putem telefonskih linija. Ali na tom papiru nije pisalo da ne smijem do apoteke ili prodavnice. Ja sam svakako planirao da budem u izolaciji zbog naredbe kluba – počeo je Luka Jović priču za “Objektiv”, a prenosi “Sportblic“.

Jović je sada u izolaciji, a vrijeme provodi uz filmove, serije i trening.

– Trudim se da svakog dana radim bar nešto drugačije jer nije lako biti stalno u zatvorenom prostoru, pogotovo jer sam navikao na svakodnevne i teške treninge. Upravo iz tog razloga svakog dana treniram u stanu, kako bih bio spreman kada se ova situacija završi. Pored toga, gledam filmove i serije, pratim razne emisije, ali provodim vrijeme i na društvenim mrežama. Oduvijek sam volio društvene igre, tako da sam u stanu već imao veliki broj njih i svako veče praktikujemo neku drugu igru.

Kako su reagovali članovi tvoje porodice, Sofija, prijatelji i kolege na ovo što ti se desilo?

– Oni mene dobro poznaju i znaju da nikada ne bih svjesno ugrozio nekoga. Sve ovo je bio šok, kako za mene, tako i za njih, ali kao i uvijek, puni su podrške. Svakodnevno sam sa njima na vezi i pokušavaju da me oraspolože. Isto važi i za Sofiju, koja se nalazi sa mnom u izolaciji.

Kakvi su ti planovi nakon izlaska iz izolacije?

– Prije svega jedva čekam da vidim svog sina i da ga zagrlim. Ja sam ovdje u prvom redu došao zbog njega, ali situacija je takva da ni njega ne mogu da vidim, tako da je to prvo što ću uraditi kada se završi izolacija. Takođe, volio bih i da provedem neko vrijeme sa porodicom. Želio bih da pomognem i svojim sugrađanima, što ću sigurno i učiniti na način koji bude najneophodniji. Isto tako jedva čekam da se vratim na teren i da sa svojim klubom nastavim tamo gdje smo stali.

Pojavili su se komentari građana da bi nekako trebalo da pomogneš Srbiji. Spominju opciju da nabaviš respiratore?

– Naravno da ću pomoći, ja sam i prije pomagao i neću ni sada prestati. To što ja ne iznosim u javnost kada, kome i kako pomažem, ne znači da to i ne radim. Smatram da najhumaniji ljudi ne pomažu drugima samo pod reflektorima i kada drugi gledaju.

Da li će i na koji način sve ovo što se desilo uticati na tvoju odluku da igraš za reprezentaciju u budućnosti?

– Naravno da neće uticati. Ja sam uvijek tu za svoju državu i reprezentaciju i što je najbitnije imam želju.

