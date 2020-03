Vanredna situacija: Edin Džeko sa Romom ne putuje u Sevillu

Do problema je došlo pošto je kompletna Italija u izolaciji zbog koronavirusa, te su svi ulasci iz ove zemlje u Španiju zabranjeni, prenosi “Radiosarajevo”.

Ipak, delegacija Rome je bila dobila dozvolu za ulazak u Španiju, a za Sevillu su trebali poletjeti u 15 sati iz Rima.

U ovoj situaciji je urgirala UEFA i na kraju donijela odluku da se me ne odigra.

Inače, Dijamant je upitan za meč, pošto ima problema s povredom koljena.

Prethodnih nekoliko dana je trenirao smanjenim intenzitetom.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC

