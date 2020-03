Asmir Begović došao u Milan prije mjesec i po, a već govori italijanski kao maternji

Bh. čuvar mreže upisao je i prve minute u duelu protiv Fiorentine, a za zvaničnu stranicu milanskog kluba govorio je o utiscima iz kluba. Nevjerovatni Asmir već uveliko priča italijanski jezik, iako je stigao tek prije mjesec i po, a svojim poznavanjem jezika oduševio je i kolege u Milanu koji su ga oslovile sa “naš poliglota”.

“Zadovoljan sam i sretan. Svi su me dočekali dobro i sretan sam“, rekao je Begović i komentarisao je Gianulugija Donnarummu, prvog golmana kluba, piše “N1“.

“Gigo je veliki golman, baš kao i Antonio. Obojica su jako dobri i radimo naporno svaki dan“.

Prethodnih dana korona virus je odgodio veliki broj utakmica. Begović ističe da je ovo teška situacija za fudbal, prenosi portal “Sportsport”.

“Ovo je teška situacija za fudbal, klub i sve igrače. Bitno je da radimo naporno, budemo oprezni i slušamo upute čelnika lige“.

Begović bi trebao u susretu protiv Genove naći među stativama.

“Genoa je težak rival, imaju dobru ekipu i talentovane igrače. Igraju veoma disciplinovano, ali bitno je da mi budemo fokusirani i ako se to desi pobijedit ćemo“.

Po prvi put će braniti u utakmici na kojoj neće biti navijača.

“Prvi put ću igrati bez navijača. Nije se lako nositi s tim, ali najbitnije je da ostanemo fokusirani tokom kompletne utakmice. Teško je za sve fudbalere, ali i za sve druge ljude“.

