Trenirao ga u Sosijedadu: Meho Kodro pričao o Grizmanu i njegovoj saradnji s Mesijem

U razgovoru za španske medije Meho Kodro, koji je trenirao Antoana Grizmana (Antoine Griezmann) u mlađim kategorijama Real Sosijedada, govorio je o tandemu Mesi – Grizman.

– Grizmann može igrati i na strani i u sredini, treba mu dosta slobode u igri. U Sosijedadu i Atletiku je imao slobode u pokretima. On razumije fudbal i dobro se adaptira na situacije – kazao je Kodro.

U Barceloni, međutim, nije on taj koji ima slobodu u igri, već Mesi.

– Gledam sve sa strane i mislim lako je, ali kada imate Mesija pored vas, sve trebate njemu prilagoditi u takvoj situaciji. Može on imati slobodu u pokretima, ali kad je Messi tu, to ga uvjetuje. Kada kažem da da ga uvjetuje, to kažem da kada imate jednog igrača takve veličine, on se nameće i ekipa to ima u glavi. Ne znam da li se to dešava Griezmanu, to je samo moje mišljenje – poručio je Kodro,piše Avaz.

Facebook komentari