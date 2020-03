Cristiano Ronaldo: “Mama je stabilno, hvala svima na podršci”

Portugalac se oglasio na društvenoj mreži Twitter i poručio da mu se mama dobro osjeća, te se brojnim pratiocima, prijateljima, saigračima, zahvalio na podršci, piše “Sport1“.

“Hvala svima na porukama podrške za moju majku. Ona je trenutno stabilna i oporavlja se u bolnici. Moja porodica i ja se zahvaljujemo liječničkom timu, koji se brine za nju i molimo za privatnost u ovim trenucima“, napisao je Ronaldo.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020