Ludnica na Sardiniji: Sedam golova i bitna pobjeda Rome koja je danas igrala bez Edina Džeke

Korona virus skratio je kolo, pa je ono, faktički, završeno, iako će se naknadno potvrditi kada će preostale utakmice biti odigrane.

Roma je danas odigrala vrlo dobar meč i upisala trijumf, a trener Paulo Fonseca je odlučio odmoriti Edina Džeku i priliku dati Nikoli Kaliniću.

Hrvatski napadač je odlično iskoristio dobivenu priliku i postigao je dva gola u prvom dijelu za vodstvo Rome, nakon što je domaće doveo u vodstvo Joao Pedro.

Kalinić je upisao asistenciju za Justina Kluiverta u 64. minuti za 1:3, ali Gaston Pereiro vraća nadu domaćima 15 minuta do kraja. No, ni to nije bilo sve za večeras.

U 81. minuti Aleksandar Kolarov je vratio dva gola prednosti za Vučicu nakon što njegov centaršut iz slobodnog udarca nije niko dirao, a lopta je završila u mreži.

Konačnih 3:4 postavlja Joao Pedro u 89. minuti nakon što mu je golman Pau Lopez odbranio penal, no bio je smiren i prikucao je odbijenu loptu.

