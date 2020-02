Nesvakidašnje scene: Prekinuti meč Hoffenheima i Bayerna ipak završen, ali na nevjerovatan način

Naime, pred kraj meča gostujući navijači su istakli transparent u kojem su vlasnika Hoffenheima Dietmara Hoppa nazvali ku*vinim sinom, prenosi “Klix“.

Nakon višeminutnog prekida i oštrih reakcija Bayernove klupe utakmica je nastavljena, ali su igrači oba tima odbili igrati.

Ostatak vremena su potrošili dodavajući loptu jedni drugima na centru terena u znak protesta zbog nedoličnog ponašanja navijača.

The Bayern v Hoffenheim game was temporarily delayed due to crowd trouble.

It’s since resumed, but the players are just having a kick about and a chat as the clock winds down…

Currently 6-0 to Bayern. #Bundesliga #TSGFCB pic.twitter.com/VnxCU9xOgT

— The Sports Despatch (@SportsDespatch) February 29, 2020