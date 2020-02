Almedin Ziljkić: “Siguran sam da ćemo u subotu protiv Sarajeva srušiti tradiciju”

Ako se to desi, crveno-plavi će praktično poslije osam i po godina savladati bordo tim na svom stadionu, jer su posljednji put to učinili 26. novembra 2011. godine.

Tada je Borac slavio sa 2:0, a interesantno je da su strijelci golova za Banjalučane i danas u redovima tima iz Platonove. Tada je u finišu prvog dijela mrežu Sarajlija načeo sadašnji šef stručnog štaba Branislav Krunić, a sredinom drugog dijela sudbinu gostiju zapečatio je Saša Kajkut, koji i dalje trese mreže rivala.

“Nisam od onih igrača koji se opterećuju prošlošću. Zato se uopšte ne zamaram činjenicom da narednog rivala više od osam godina nismo pobijedili na Gradskom stadionu. Siguran sam da će ta tradicija biti srušena u subotu“, naglasio je Ziljkić, koji je prije dva dana, na svoj 24. rođendan, zvanično produžio ugovor sa Banjalučanima i biće vjeran ovom klubu do ljeta 2022. godine, prenosi “Glas Srpske“.

Na proljećnoj premijeri zbog povrede nije bio na raspolaganju stručnom štabu Borca.

“Radilo se o problemima sa prednjom ložom, ali je sada sve u najboljem redu. Bilo mi je jako teško gledati susret protiv Širokog Brijega putem malog ekrana, ali, nažalost, nisam bio u situaciji da pomognem drugovima. Olako smo propustili prednost od 2:0, ali to nam je velika škola za budućnost. Sada ću biti u kombinaciji za prvi tim, nadam se da ću i zaigrati. Sigurno je da nam neće biti nimalo lako, jer u ekipi neće biti požutelih Marka Jovanovića i Siniše Dujakovića, ali dolaskom Gorana Zakarića i Marina Galića mnogo smo jači nego jesenas. Stručni štab na raspolaganju ima širi izbor igrača i verujem da će napraviti dobitnu kombinaciju i da ćemo srušiti Sarajevo“, nastavio je Ziljkić.

Iako su Banjalučani povratnici među premijerligaše odličnim igrama u prvom dijelu sezone su ušli u krug ekipa koje će se boriti za izlazak na međunarodnu scenu, možda čak i za titulu.

“Kada smo jesenas bili na sedmoj poziciji, govorio sam da možemo do Evrope, ali i do titule. Zašto da sada kažem nešto drugačije. Ipak, naš prevashodni cilj je da budemo među tri najbolje ekipe i tako izborimo plasman na međunarodnu scenu. Banjaluka, Borac i svi njegovi navijači, koji će u subotu, siguran sam, napuniti Gradski stadion do posljednjeg mjesta, to zaslužuju“, dodao je Ziljkić.

Utakmica Borac – Sarajevo igra se u subotu od 16.30h uz prijenos na Moja TV platformi.

