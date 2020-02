Predsjednik Lyona: “Bojimo se Pjanića”

Predsjednik Lyona Jean-Michel Aulas je uoči ove važne utakmice, za “Tuttosport” kazao da se posebno pribojava veznjaka Juventusa i bh. reprezentativca Miralema Pjanića, koji je nekada nosio i dres francuske ekipe.

“Bojimo ga se. On je najkreativniji igrač Juventusa i najbolji dirigent na svijetu u ovom trenutku. Nisam ja jedini koji tako misli. Juninho isto ovo tvrdi. Kada bi ga imali kod nas opet, to bi zaista bilo fantastično. Ustvari, to bi bilo kao u snu. S druge strane, ako ode u PSG, bilo bi mi teško. On mi je kao sin“, kazao je Aulas.

Prvi meč Lyona i Juventusa na rasporedu je u srijedu, 26. februara, s početkom u 21:00 sat.

