Mladen Žižović: “Zrinjski će biti bolji na proljeće”

– U zimskom prelaznom roku, što je možda malo netipično za Zrinjski, dosta smo mijenjali, a samim tim promjenama stavili smo do znanja da nismo bili zadovoljni ostvarenim rezultatima i igrama u protekloj polusezoni. Pokušat ćemo to ispraviti te kroz dobru igru i kontinuiran rad doći do rezultata koji će zadovoljiti ambicije kluba – kazao je Žižović na konferenciji za novinare uoči nastavka natjecanja u Premijer ligi BiH.

“Plemići” u prvom kolu proljetnog dijela sezone u nedjelju gostuju kod Čelika, momčadi koja je u zimskoj pauzi doživjela potpunu rekonstrukciju.

– Ekipa Čelika doživjela je brojne promjene. Moramo znati da su to igrači koji su itekako iskusni, tu je sedam-osam igrača koji su dugi niz godina u ovoj ligi, imaju zavidne karijeri i koji se znaju nositi s pritiskom. Među njima su Pavlović, Salčinović, Bajraktarević, Zlatković, Zeljković, tako da nas sigurno očekuje zahtjevna utakmica – istaknuo je strateg “Plemića”.

Što se tiče postave Zrinjskog za utakmicu u Zenici, Žižović je kazao kako se kroz pripreme nametnulo 15-16 igrača koji će se ravnopravno boriti za mjesta u prvih jedanaest.

Za utakmicu protiv Čelika ne konkuriraju Miljan Govedarica, Tomislav Barišić i Damir Šovšić, a po Žižovićevim riječima, početna postava mogla bi biti slična postavi koja je zaigrala u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Željezničara (0:0) odigranoj proteklog vikenda.

Komentirajući očekivanja u proljetnom dijelu sezone u koji Zrinjski ulazi na petom mjestu s pet bodova zaostatka za vodećim Sarajevom, Žižović je ustvrdio kako ima ekipu koja se može nositi sa svima, dodavši kako je uvjeren da će Zrinjski igrati bolje u odnosu na jesenski dio sezone.

– Ne bih želio da opet upadnemo u zamku da je Zrinjski favorit za naslov. Mi ćemo pokušati to ostvariti, ali moramo biti svjesni da su četiri ekipe ispred nas u prednosti. Ono što imamo je ekipa koja stoji čvrsto na zemlji čega je, možda, ljetos nedostajalo. Oni su pokazalo da kada su na sto posto mogu dobiti bili koga. Što se tiče odnosa prema radu, tu ćemo podići ljestvicu, jer smatram da se samo takvim pristupom može doći do rezultata koji ovaj klub zaslužuje – poručio je Žižović, prenosi “Fena”.

