Arsene Wenger o kazni za City: “Ko ne poštuje pravila ne može proći nekažnjeno”

Bivši trener Arsenala i legenda kluba s Emiratesa Arsene Wenger komentarisao je kaznu UEFA za Manchester City koji je izbačen iz takmičenja pod okriljem ove organizacije za naredne dvije sezone zbog kršenja pravila finansijskog fair playa.

Wenger je rekao kako je uvijek bio za poštovanje pravila, ali je priznao kako vjeruje da treba napraviti neke promjene kada je u pitanju finansijski fair play.

