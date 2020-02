Pokušaj prevare igrača na terenu kakav se rijetko viđa

Igrala se utakmica Kupa Brazila, a u centru zbivanja su igrači Kruzeira koji su za protivnika imali Sao Raimundo.

U jednom trenutku njihov igrač Edu napravio je oštar prekršaj i prijetilo mu je isključenje. On je ostao ležati, njegovi saigrači su protestirali, a zatim je na travnjaku pokušana zamjena igrača koji je navodno povrijeđen. Edu je ustao, a jedan njegov igrao našao se na njegovom mjestu kako bi pokušali prevariti sudiju.

Nije uspjelo ništa drugo osim što snimak pokušaja prevare obilazi cijeli svijet. Edu je isključen, ali je ipak Kruzeiro prošao dalje, prenosi “Avaz“.

E essa tentativa de malandragem (quase bem sucedida) dos jogadores do Cruzeiro para tentar trocar o jogador “machucado”, enganar o juiz e o cara não ser expulso… HAHAHAHA pic.twitter.com/g2QN0O8ZvB — Barba, Cabelo e Bigode (@bcbigode) February 14, 2020

