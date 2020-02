Zinedine Zidane o utakmici sa Manchester Cityjem: “Ne znam još šta će se dogoditi”

Samo 10 dana kasnije očekuje ga prva utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja, koji je u petak izbačen iz Evrope na dvije godine.

Kazna, dakako, vrijedi tek od sljedeće sezone pa Real ipak mora pokušati izbaciti City na terenu.

Zinedinea Zidanea novinari su pitali da prokomentira jučerašnju senzacionalnu vijest. Međutim, trener Reala nije se dao navući na neke bombastične izjave.

“Ne znam još što će se dogoditi. Mogu govoriti o nogometu kad budemo igrali s njima. To je vrlo kompetitivna i snažna ekipa i to se neće promijeniti. Problem koji sad imam je utakmica sa Celtom”, rekao je Zidane.

Ipak, budući da je utakmica sa Cityjem toliko blizu, nagovorili su ga na još poneku riječ.

“U svakom slučaju će biti vrlo kompetitivni, bit će to težak dvoboj. U temu kazne neću ulaziti jer to nije moj posao. Zanima me samo utakmica sa Celtom, koja će biti vrlo težak protivnik i znajući u kakvoj je poziciji u prvenstvu, bit će vrlo motivirana”, praktički je ponovio prvi odgovor.

