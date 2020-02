Sam Allardyce: “Guardiola bi potpuno transformisao italijanski stil fudbala”

“Pep bi u potpunosti promijenio negativnu filozofiju igre u Italiji”, kazao je Allardyce novinarima.

Napominjući kako svi znaju da je italijanski fudbal previše fokusiran na odbranu, istakao je da bi sadašnji trener Manchester Cityja, ako bi prešao u Juve, promijenio sveukupno shvatanje fudbala kao igre u toj zemlji.

“Italijanski stil igre je vrlo negativan, vrlo defanzivan i oduvijek je bio takav. Kod njih je uvijek bilo dovoljno da pobijede s 1:0, i to je to. Međutim, Guardiola bi sve to primijenio. Sigurno bi nametnuo svoj stil igre gdje god se pojavi. Ubijeđen sam da bi transformisao igru Juventusa”, kazao je Allardyce.

Allardyce je u bogatoj karijeri trenirao brojne klubove, uključujući Bolton Wanderers, Newcastle United, West Ham United, Sunderland, Everton, a bio je i selektor Engleske.

