Zidane vrlo jednostavno objasnio šta je najveći problem današnjeg fudbala

“Svi veliki klubovi se ponašaju gotovo isto. Ako pažljivo pogledate, shvatit ćete o čemu se radi. Nekada smo imali 30-40 utakmica za odigrati i moglo se to izgurati sa manjim brojem igrača. Danas sve veće ekipe igraju 70-75 utakmica godišnje i da biste to podnijeli, morate imati veći fond igrača. Treba vam 20 do 25 igrača, ali igrača koji mogu igrati u svakom momentu. To je problematično i problem čak nije fizičke prirode.

Oni bi fizički mogli podnijeti toliki broj mečeva, ali psihoški je to neizvedivo, ogroman je stres u pitanju i nemaju igrači dovoljno odmora da bi se spremali od utakmice do utakmice na toj osnovi. Tendencija je i da se broj utakmica povećava, stoga je jasno zašto nam trebaju toliki fudbaleri“, kazao je Zidane, piše “Sport1“.

